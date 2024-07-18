Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichs lustigste Dates

Bitte keine Rose!

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 18.07.2024
Bitte keine Rose!

Bitte keine Rose!Jetzt kostenlos streamen

Österreichs lustigste Dates

Folge 4: Bitte keine Rose!

49 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 6

Ein Mann spielte Bachelor und verteilte Rosen an mehrere Frauen. Ein anderes Date endete, als die Dame ihre Jacke auszog. Ein Treffen mündete direkt in der ersten gemeinsamen Wohnung und ein zufälliges Zusammentreffen mit der Ex führte zu einem großen Love-Comeback.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreichs lustigste Dates
PULS 4
Österreichs lustigste Dates

Österreichs lustigste Dates

Alle 1 Staffeln und Folgen