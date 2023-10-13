Jack Unterweger – Sex, Drugs, Rock ‚n‘ KillJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 1: Jack Unterweger – Sex, Drugs, Rock ‚n‘ Kill
49 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 12
In Österreich tötet Anfang der 1990er Jahre im Rotlichtmilieu ein offenbar geisteskranker Triebtäter in Serie. Hauptverdächtiger ist Jack Unterweger, ein ehemaliger Vorzeigehäftling, der als literarisches Wunder gehandelt wird, als Journalist arbeitet und als Frauenschwarm gilt.
