Österreichs schockierendste Verbrechen

Jack Unterweger – Sex, Drugs, Rock ‚n‘ Kill

ATVStaffel 6Folge 1vom 13.10.2023
49 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 12

In Österreich tötet Anfang der 1990er Jahre im Rotlichtmilieu ein offenbar geisteskranker Triebtäter in Serie. Hauptverdächtiger ist Jack Unterweger, ein ehemaliger Vorzeigehäftling, der als literarisches Wunder gehandelt wird, als Journalist arbeitet und als Frauenschwarm gilt.

