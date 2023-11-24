Die Jagd nach dem Tantal-Mörder Jetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 7: Die Jagd nach dem Tantal-Mörder
48 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Mitte Mai 2015 findet Gerhard H. seine bestialisch ermordeten Eltern im Garten ihres Einfamilienhauses in Wien-Donaustadt vor. Der Tatort ist ein Bild des Grauens. Auf dem Leichnam der Mutter hat der Mörder das Wort “Tantal” hinterlassen. Diese mysteriöse Botschaft stellt die Ermittler vor ein Rätsel. Stecken religiöse oder gar satanistische Motive dahinter?
