Folge 17: Sponsorship Revolution: How SNIPES & PSG are Redefining Sports Marketing Through Culture & Community
"Was passiert, wenn ein Retailer das tut, was niemand erwartet und gemeinsam mit der wohl größten Lifestyle-Marke im Fußball ein Sponsoring auf die Beine stellt, dass alle Regeln des klassischen Marketings bricht? Seit September 2024 ist SNIPES offizieller Culture & Community Partner von Paris Saint-Germain. Gemeinsam schaffen sie ein Movement, das weit über Logoplatzierungen hinausgeht. Auf der Yellow Stage geben Dennis Schröder (CEO, SNIPES) und Nicola Ibbetson (PSG Global Partnership Director) Einblicke in ein Sponsoring, das aktuell neue Maßstäbe für strategische Partnerschaften im Fußball setzt. "
