On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 14: Allein mit dem Bösen
49 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Der Herbst steht vor der Tür in Austin, Texas, und die 22-jährige Laurie Stout tritt ihre Nachtschicht in einem Bürogebäude an. Sie wird an ihrem Arbeitsplatz brutal vergewaltigt und ermordet.
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC