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On the Case - Unter Mordverdacht

Ein Gesicht und eine Stimme

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 15vom 01.04.2026
Ein Gesicht und eine Stimme

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 15: Ein Gesicht und eine Stimme

48 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Im September 1981 erhält ein Mann einen merkwürdigen Anruf. Sofort macht er sich auf den Weg zur Wohnung seiner Tochter, wo ihn ein furchtbares Unglück erwartet.

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