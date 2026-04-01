On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 17: Verrat an einem Helden
49 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Im Dezember 2015 wird ein Feuerwehrmann aus Detroit in seinem Haus getötet. Die Polizei glaubt, dass er seinen Mörder kannte und stellen Ermittlungen im privaten Umfeld des Opfers an.
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC