On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 5: Am Münztelefon
48 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Ein aufgewühlter Mann meldet sich in einer Märznacht des Jahres 1990 bei der Polizei. Seine Freundin soll soeben entführt worden. Ihre letzten Worte, von einem Münztelefon aus gesprochen, klangen für ihren Freund sehr beunruhigend.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC