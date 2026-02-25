Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Verschwunden in South Bend

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 4vom 04.03.2026
Verschwunden in South Bend

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 4: Verschwunden in South Bend

48 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Tanzen, Spaß mit Freunden, Alkohol - und ein bitteres Ende: Nach einer Party fehlt von der 22-jährigen Alma jede Spur. Der letzte, der sie lebend gesehen hatte, war ihr guter Freund Alberto, der nach Hause gebracht haben will.

