On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 9: Wo ist Crystal?
49 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Feuerwerk, Grillparties, Feierstimmung - und eine vermisste Frau. Am Wochenende des vierten Juli, dem amerikanischen Nationalfeiertag, verschwindet eine 35-jährige Frau. Die Ermittler stehen am Anfang eines mörderischen Rätsels.
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC