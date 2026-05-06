On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 25: Blutige Fußspuren
48 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Eine Mutter und ihre Tochter im Teenageralter werden brutal in ihrem Zuhause ermordet. Die Ermittler finden beim Eintreffen ein Blutbad vor. Ein blutiger Fußabdruck und der herzzerreißende Bericht eines dreijährigen Mädchens, das unverletzt blieb, geben entscheidende Hinweise.
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC