On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 26: Die Herzkönigin
48 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Eine junge Frau wird erschossen in ihrem Haus gefunden, und die Polizei tappt im Dunkeln. Ein mysteriöser Brief aus unbekannter Quelle leitet den Wendepunkt der Ermittlungen ein.
Weitere Folgen in Staffel 9
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On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC