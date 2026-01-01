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On the Case - Unter Mordverdacht

Mütterlicher Instinkt

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 6vom 01.01.2026
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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 6: Mütterlicher Instinkt

49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16

Die ehemalige CNN-Moderatorin Paula Zahn befasst sich mit schockierenden Kriminalfällen in den USA. In exklusiven Interviews spricht die Reporterin mit Anwälten, Ermittlern und Angehörigen der Opfer.

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