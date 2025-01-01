One Tree Hill
Folge 4: Der neue Nachbar
42 Min.
Auch wenn Brooke ihren neuen Nachbar Felix zunächst arrogant und abscheulich findet, kann sie nicht leugnen, dass er einen gewissen Reiz auf sie ausübt. Allerdings ist sie derzeit mit etwas ganz anderem beschäftigt: Ihre Eltern sind pleite ... Peyton hat indes eine neue Idee: Sie möchte einen Club eröffnen und findet schon bald in Karen eine Geschäftspartnerin. Diese ist neuerdings wieder auf dem College und macht dort eine freudige Bekanntschaft mit ihrem Dozenten Andy ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen