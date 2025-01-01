Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Das wahre Glück

Staffel 4Folge 12
Das wahre Glück

One Tree Hill

Folge 12: Das wahre Glück

41 Min.Ab 6

Lucas und Peyton verstehen sich immer besser ... Haley will nicht auf den Abschlussball, weil sie sich fett und unattraktiv findet. Nathan hat eine Idee, und will zusammen mit Mouth und Skills Geld für ihr Kleid auftreiben ... Dan offenbart Deb, dass er sie nie geliebt hat, sondern immer nur Karen ... Lucas zweifelt noch immer daran, dass Jimmy Keith wirklich umgebracht hat ... Brooke fühlt sich bei den Clean Teens richtig wohl und verguckt sich in Chase, einen der Mitglieder.

