Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Die Rückkehr des falschen Bruders

WarnerStaffel 4Folge 16
Die Rückkehr des falschen Bruders

Die Rückkehr des falschen BrudersJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 16: Die Rückkehr des falschen Bruders

41 Min.Ab 16

Der Abschlussball steht bevor und Peyton beschließt nach der Enthüllung mit Nathan und Brooke, zu Hause zu bleiben. Diese Entscheidung soll ihr aber noch zum Verhängnis werden - der psychopatische Stalker Derek taucht plötzlich auf ... Auch zwischen Dan und Karen könnte es besser laufen: Karen sagt, dass sie nie wieder so fühlen wird, wie vor 17 Jahren ... Lucas lässt der Tod von Keith immer noch keine Ruhe und er versucht weiter, sich an wesentliche Details zu erinnern ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen