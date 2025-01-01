Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachricht von Keith

WarnerStaffel 4Folge 10
Folge 10: Nachricht von Keith

40 Min.Ab 12

Nachdem Daunte Haley mit Absicht umgefahren hat, liegen Haley und Lucas nun auf der Intensivstation im Krankenhaus. Derweil macht sich Nathan große Vorwürfe, denn schließlich ist er an allem Schuld. Er hofft, dass Haley und sein ungeborenes Baby keine schlimmen Verletzungen haben und sie beide schon bald wieder über dem Berg sind ... Auch Lucas ist schwer verwundet und scheint größere Schäden davongetragen zu haben ...

