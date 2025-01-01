Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Moment der Wahrheit

WarnerStaffel 4Folge 18
Moment der Wahrheit

Moment der WahrheitJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 18: Moment der Wahrheit

41 Min.Ab 12

Dan gerät immer mehr unter Druck. Er weiß nun, von wem die anonymen Drohungen kommen und will denjenigen zum Schweigen bringen ... Auch Lucas kann sich erinnern und versucht, Keiths Tod aufzuklären ... Für Nathan stehen harte Tage bevor. Die Fragen nach den manipulierten Basketballspielen hören einfach nicht auf. Zwar nimmt Lucas die Schuld auf sich - das kann jedoch nicht die Lösung sein ... Peyton leidet noch immer unter der Attacke von Stalker Derek ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen