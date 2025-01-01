One Tree Hill
Folge 17: Ausflug nach Honey Grove
Mouth ist verschwunden und schreibt eine merkwürdige SMS an seine Freunde. Die rätseln zwar, machen sich dann aber auf die Suche nach ihm ... Peyton und Lucas erleben eine romantische Nacht, Haley und Nathan beteuern sich gegenseitig ihre Liebe und Brooke kippt sich ordentlich einen hinter die Binde ... Peyton und Brooke begraben ihr Kriegsbeil und beschließen, wieder zusammenzuziehen ... Dan wird weiterhin von anonymen SMS belästigt und will endlich wissen, wer der Absender ist.
