Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Psycho Derek

WarnerStaffel 4Folge 5
Psycho Derek

Psycho DerekJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 5: Psycho Derek

41 Min.Ab 16

Lucas versucht Peyton klarzumachen, dass mit Derek irgendetwas nicht stimmt. Peyton will das nicht glauben und weigert sich darüber weiter zu reden, bis sie doch auf etwas stößt ... Nathan bekommt ein Stipendium der Duke University angeboten, als Haley ihm sagt, dass sie schwanger ist. Nun muss Nathan überlegen, was er tut ... Dan wird weiterhin von seinem schlechten Gewissen verfolgt ... Rachel verkuppelt Brooke - aber nicht mit irgendjemanden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen