One Tree Hill
Folge 1: Das Grosse Erwachen
41 Min.Ab 12
Das Drama von der Hochzeit nimmt seinen Lauf. Nachdem Cooper und Rachel mit ihrem Auto von der Brücke gestürzt sind, ist Nathan hinterher gesprungen. Allerdings ist die Rettung nicht so leicht wie gedacht, und alle drei werden ins Krankenhaus eingeliefert ... Karen hingegen hat ganz andere Probleme: Anscheinend ist nicht nur sie schwanger, sondern auch eines der Mädchen ... Zwischen Lucas und Brooke kriselt es immer mehr, vor allem nachdem Lucas ihr noch ein Geständnis macht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen