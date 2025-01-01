Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Gefälschte Ergebnisse

WarnerStaffel 4Folge 7
Gefälschte Ergebnisse

Folge 7: Gefälschte Ergebnisse

41 Min.Ab 12

Nathan gerät immer mehr unter Druck. Er hat sich von den falschen Leuten Geld geliehen ... Deb dreht inzwischen völlig durch: Ihre Pillensucht wird immer stärker und sie versucht, Rezepte von ihrer Ärztin zu stehlen ... Brookes Affäre mit Mr. Chavez läuft auch nicht mehr ganz rund. Der ist anscheinend nämlich nicht einer von der treuen Sorte ... Mouth, der eine Verabredung mit ein paar heißen Topmodels haben könnte, hat gleichzeitig ein Date mit Gigi - er hat die Qual der Wahl.

