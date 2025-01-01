One Tree Hill
Folge 9: Gewinnen oder Verlieren
41 Min.Ab 12
Die großen Landesmeisterschaften stehen bevor und Nathan will sein Bestes geben. Jedoch wird er von Daunte und Bear unter Druck gesetzt. Die Nummer mit den Jungs ist noch lange nicht vorbei und sie verlangen von ihm, die Meisterschaft zu verlieren. Als Lucas davon erfährt, will er das verhindern ... Nach dem Spiel wird Haley auf dem Heimweg von einem Auto angefahren ...
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
12
