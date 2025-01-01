Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Staffel 8Folge 11
Folge 11: Das Unwetter

41 Min.Ab 12

Ein massiver Sturm zieht über Tree Hill auf. Obwohl es draußen gefährlich ist, verlässt Brooke nach einem Streit mit Julian die Wohnung. Auch Jamie, Haley, Nathan, Madison, Lauren und Chuck bleiben von dem Unwetter nicht verschont. Sie sind mit dem Auto nach Hause unterwegs, wissen jedoch nicht, ob so dort je ankommen werden.

