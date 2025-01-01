One Tree Hill
Folge 2: Nur mit dir
40 Min.Ab 12
Clay und Quinn werden mit schweren Schusswunden in die Intensivstation eingeliefert. Haley ist am Boden zerstört. Wird sie kurz nach dem Tod ihrer Mutter auch noch den Tod ihrer Schwester miterleben müssen? Unterdessen steckt Brooke in der Klemme. Ihre Mutter Victoria und Millicent haben sie finanziell hintergangen und die Zukunft ihrer Firma ruiniert.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen