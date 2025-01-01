Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nur mit dir

Folge 2: Nur mit dir

40 Min.Ab 12

Clay und Quinn werden mit schweren Schusswunden in die Intensivstation eingeliefert. Haley ist am Boden zerstört. Wird sie kurz nach dem Tod ihrer Mutter auch noch den Tod ihrer Schwester miterleben müssen? Unterdessen steckt Brooke in der Klemme. Ihre Mutter Victoria und Millicent haben sie finanziell hintergangen und die Zukunft ihrer Firma ruiniert.

