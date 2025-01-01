One Tree Hill
Folge 17: Fehlalarm
40 Min.Ab 6
Die hochschwangere Haley versetzt ihre Mitmenschen in helle Aufregung. Da sie testen will, wie gut ihre Freunde auf die Geburt vorbereitet sind, löst sie regelmäßig falschen Alarm aus. Damit erreicht sie jedoch nichts anderes als die Nerven ihrer Freunde unnötig zu strapazieren. Unterdessen entscheidet sich Chloe, ihr Baby bei Brooke und Julian aufwachsen zu lassen. Trotz der Freude, hat Brooke so ihre Zweifel.
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
