One Tree Hill

WarnerStaffel 8Folge 3
Folge 3: Der Zwischenraum

41 Min.Ab 6

Clays Genesung macht kaum Fortschritte. Um wieder gesund zu werden, braucht er eine neue Niere. Nathan erklärt sich bereit, ein Organ zu spenden. Als sich herausstellt, dass er nicht kompatibel ist, sieht es für Clay sehr schlecht aus. Das Schicksal scheint es aber doch gut mit ihm zu meinen, denn im Krankenhaus verstirbt ein junger Mann, dessen Niere als Spenderorgan in Frage kommen würde ...

