Staffel 8Folge 16
Folge 16: Gute Eltern

41 Min.

Als Brooke von der Adoptionsagentur erfährt, dass sie und Julian wohl bald ein Baby in die Arme nehmen können, ist sie überglücklich. Sie möchte die leibliche Mutter aber unbedingt kennenlernen. Die Umstände des Kennenlernens erweisen sich dann allerdings als katastrophal und Brooke ist fest davon überzeugt, dass die leibliche Mutter die Adoption noch einmal überdenkt. Unterdessen verleben Quinn und Clay romantische Tage der Zweisamkeit.

