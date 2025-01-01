One Tree Hill
Folge 14: Superkräfte
41 Min.
Brooke sehnt sich nach etwas mehr Adrenalin in ihrem Leben. Sie kreiert daher ein Alter Ego namens Brooke-Devil, eine Superheldin mit übernatürlichen Kräften. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Quinn und Haley macht sie es sich also zur Aufgabe, anderen Leuten zu helfen. Ihr erster Fall: ein junges Mädchen, das ständig von ihren Mitschülern gehänselt wird ...
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen