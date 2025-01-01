One Tree Hill
Folge 5: Jeder Traum hat mal ein Ende
41 Min.
Brooke beschließt, ihre Firma zu verkaufen und nicht in die Insolvenz zu gehen. Ihre Mutter Victoria erfährt im Gefängnis davon und ist enttäuscht, dass ihre Tochter diesen Weg beschreitet. Mit Julians Hilfe kann Brooke aber fest rechnen. Ihrer Beziehung tut die gemeinsame Arbeit mehr als gut.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen