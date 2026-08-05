Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 05.08.2026: Vom Regen in die Traufe?
44 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Angel Dempsey und Issy Glen sind mit einem großen Fund in die Saison gestartet. Doch ihre Glückssträhne hielt nicht lange an. Außerdem setzen den Schatzsucherinnen die hohen Treibstoffkosten zu. Und nun wurde bei einem Unwetter auch noch ihr Claim überflutet. South Australia macht es den beiden Frauen nicht leicht, doch Aufgeben ist keine Option. Dan Measy und Renee Everest heben derweil in Digger’s Gully einen Graben aus. In etwa fünf Metern Tiefe stehen die Chancen gut, dass die Opal-Schürfer:innen in einer Sandsteinschicht auf wertvolle Edelsteine stoßen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.