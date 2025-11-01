Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 1Folge 1
43 Min.

Pilot Dean nimmt seinen ersten Job an: Er soll den Antrittsflug der Clipper Majestic von New York nach London durchführen. Bridget soll auf dem Flug die Chefstewardess sein, doch dann passiert etwas Unerwartetes. Maggie, eigentlich beim Bodenpersonal, muss plötzlich für sie einspringen. Kate wird ebenfalls dem Flug zugeteilt - auf Empfehlung ihrer Kollegin Bridget Pierce wird sie zudem vom CIA als Geheimagentin angeworben. Ein turbulenter Flug beginnt ...

