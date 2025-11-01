Pan Am
Folge 1: Der Jungfernflug
43 Min.
Pilot Dean nimmt seinen ersten Job an: Er soll den Antrittsflug der Clipper Majestic von New York nach London durchführen. Bridget soll auf dem Flug die Chefstewardess sein, doch dann passiert etwas Unerwartetes. Maggie, eigentlich beim Bodenpersonal, muss plötzlich für sie einspringen. Kate wird ebenfalls dem Flug zugeteilt - auf Empfehlung ihrer Kollegin Bridget Pierce wird sie zudem vom CIA als Geheimagentin angeworben. Ein turbulenter Flug beginnt ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
