Pan Am
Folge 6: Schein und Sein
42 Min.
Die Crew macht sich fast vollständig auf den Weg nach Rio. Nur Kate zieht es vor, in New York zu bleiben, um den UN-Attache Nico Lonza weiter zu beobachten. Während Dean erfährt, dass seine Affäre Ginny gleichzeitig die Geliebte seines Vorgesetzten ist, steckt Maggie in ganz anderen Schwierigkeiten: Ihre Vorgesetzten wollen ihre Akte prüfen, nachdem sie durch häufiges Fehlverhalten negativ aufgefallen ist. Das Dokument enthüllt verblüffende Tatsachen und kleine Unwahrheiten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pan Am
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren