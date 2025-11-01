Pan Am
Folge 14: 1964
42 Min.Ab 12
Ted sieht seiner Hochzeit mit großen Zweifeln und Bauchschmerzen entgegen. Er lässt daraufhin die Verlobung platzen, um einer anderen Frau seine Liebe zu gestehen. Amanda überbringt ihm daraufhin eine überraschende Botschaft. Auch in Colettes Liebesleben geht es turbulent zur Sache: Im Zuge von Omars Heiratsantrag, erforscht seine adlige Familie Claires Vergangenheit. Was bei ihrer Recherche zum Vorschein kommt, gefährdet die bevorstehende Verlobung ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
