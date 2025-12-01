Pan Am
Folge 2: Paris
42 Min.Ab 12
Auf einem Flug nach Paris haben die Schwestern Kate und Laura einen Überraschungsgast: ihre Mutter! Sie ist gekommen, um mit Laura eine offene Rechnung zu begleichen. Maggie hat auf dem Flug mit einem aggressiven Passagier zu kämpfen, während Dean und Collette die Gunst der Stunde nutzen und heftig miteinander flirten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pan Am
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren