Pan Am
Folge 4: Die ungleichen Schwestern
40 Min.Ab 6
Kate muss im Auftrag des Geheimdienstes eine Kamera nach Jakarta bringen. Das Unterfangen ist für Profi Kate eigentlich kein Problem, doch ihre Schwester mischt sich in die Angelegenheit und macht ein paar Schnappschüsse mit dem Gerät. Auch zwischen Dean und Ted gibt es Schwierigkeiten: Ted kann den Neid auf seinen Freund nicht länger unterdrücken. Obwohl Dean weniger Erfahrung mitbringt, wurde er zum Kapitän ernannt. In Hongkong kommt es zu einer emotionalen Auseinandersetzung.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
