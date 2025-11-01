Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pan Am

Die ungleichen Schwestern

Sony PicturesStaffel 1Folge 4
Die ungleichen Schwestern

Die ungleichen SchwesternJetzt kostenlos streamen

Pan Am

Folge 4: Die ungleichen Schwestern

40 Min.Ab 6

Kate muss im Auftrag des Geheimdienstes eine Kamera nach Jakarta bringen. Das Unterfangen ist für Profi Kate eigentlich kein Problem, doch ihre Schwester mischt sich in die Angelegenheit und macht ein paar Schnappschüsse mit dem Gerät. Auch zwischen Dean und Ted gibt es Schwierigkeiten: Ted kann den Neid auf seinen Freund nicht länger unterdrücken. Obwohl Dean weniger Erfahrung mitbringt, wurde er zum Kapitän ernannt. In Hongkong kommt es zu einer emotionalen Auseinandersetzung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pan Am
Sony Pictures
Pan Am

Pan Am

Alle 1 Staffeln und Folgen