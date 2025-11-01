Pan Am
Folge 8: Der Hurrikan
40 Min.Ab 12
Die PAN AM-Crew reist heute nach Caracas. Während des Flugs erleidet der altersschwache Henry einen Herzanfall. Um Henrys Leben zu retten, muss Dean die Maschine in Port-au-Prince, Haiti notlanden. Mit Müh' und Not gelingt es der Crew einen Arzt aufzutreiben. In der Zwischenzeit steckt Colette in der Zwickmühle: Sie möchte die Haitianerin Tasha mit an Bord nehmen, doch die anderen Passagier sind darüber gar nicht erfreut ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pan Am
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren