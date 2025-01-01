Party Workers
Folge 14: Folge 14
29 Min.Ab 16
Im Beach House geben Tom, Nathalie und Laura Vollgas – einer der drei Party Workers steht jedoch gleichzeitig auf der Bremse. In der Finca kommen sich Julian und Angelica näher. Am nächsten Morgen schlägt eine Handynachricht hohe Wellen. Ob die Auswertung des Jobs für Flaute sorgt, erfährt die feierwütige Gruppe vor ungewohnt schöner Kulisse.
Genre:Spielshow, Reality
Copyrights:© Joyn. Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group