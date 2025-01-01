Party Workers
Folge 8: Folge 8
31 Min.Ab 16
In der Finca sorgt eine Entscheidung von Tom für Zündstoff unter den Party Workers. Eine Poolparty lässt den Streit in Vergessenheit geraten, bis eine Jobnachricht erneut dunkle Wolken aufziehen lässt. Während in Krümels Stadl vier Party Workers ihre Qualitäten unter Beweis stellen, starten Angelica und Tom in ihr Verwöhnprogramm.
