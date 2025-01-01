Zum Inhalt springenBarrierefrei
34 Min.Ab 16

Im Fincagarten wartet eine Überraschung auf die Party Workers, die nicht allen gefällt. Während die Kollektivstrafe in den ersten Zügen steckt, muss eine Party Workerin ihre ganz individuelle Strafe verbüßen. Bevor es in der Nacht richtig ungemütlich wird, kommen sich die Finca-Bewohner bei einem Partyspiel näher. Der nächste Tag beginnt in alter Partyworkers-Tradition mit viel nackter Haut, Streit und Tränen.

