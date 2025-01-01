Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Party Workers

Folge 16

JoynStaffel 1Folge 16
Folge 16

Folge 16Jetzt kostenlos streamen

Party Workers

Folge 16: Folge 16

36 Min.Ab 16

In der Capri Bar beweisen Ben, Angelica und Mel ein letztes Mal, dass sie echte Party Workers sind –auch der Rest ist bereit zu zeigen, was in ihnen steckt. Der Job läuft vor allem für Angelica nicht so flüssig wie gewohnt und sorgt auch nach einer Kehrtwende für schlechte Stimmung. Am nächsten Tag erfahren die Finca-Bewohner, wie die drei sich im Job geschlagen haben und starten auf einer Gefühlsachterbahn in den letzten Tag.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Party Workers
Joyn
Party Workers

Party Workers

Alle 1 Staffeln und Folgen