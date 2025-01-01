Party Workers
Folge 3: Folge 3
29 Min.Ab 16
Für drei der zehn Party Workers steht der erste Job an. In der Chic Lounge zeigen Julian, Laura und Angelica, was sie draufhaben. Währenddessen sorgt in der Finca eine Kuss-Beichte für erhitzte Gemüter. Am nächsten Morgen zittern die Party Workers bei Bekanntgabe der ersten Job-Bewertung und erfahren, was ihnen als nächstes bevorsteht.
