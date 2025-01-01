Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Party Workers

Folge 4

JoynStaffel 1Folge 4
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Party Workers

Folge 4: Folge 4

29 Min.Ab 16

Nachdem die Bande der Freundschaft gestärkt wurden, geht es für Mel, Chris und Rose zum nächsten Partyjob. In der Münchner Kindl Arena versuchen die drei, grüne Karten und damit eine Belohnung für die ganze WG nach Hause zu bringen. In der Finca wird wild gefeiert und Sprühsahne zur Freude aller zweckentfremdet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Party Workers
Joyn
Party Workers

Party Workers

Alle 1 Staffeln und Folgen