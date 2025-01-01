Party Workers
Folge 6: Folge 6
32 Min.Ab 16
Der neue Partyjob schlägt hohe Wellen: Gleich sechs der Party Workers kommen beim Versuch, drei grüne Karten abzustauben, mächtig ins Schwanken. In der Finca plant der Rest einen großen Prank für die Rückkehr der Party Workers und erhält dabei überraschend Unterstützung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Party Workers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn. Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group