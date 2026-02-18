Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Das Kreischen des Todes

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 36vom 18.02.2026
39 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einen signierten Football-Helm, während sich Corey von einem phänomenalen "Transformers"-Spielzeug begeistern lässt.

