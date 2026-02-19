Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Godzilla und die Ente

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 37vom 19.02.2026
Godzilla und die Ente

Godzilla und die EnteJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 37: Godzilla und die Ente

40 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Sammler präsentiert Corey eine Godzilla-Spielfigur mit Aufziehband, hergestellt in den 1970er Jahren. Ein hinzugezogener Experte bestätigt den hohen Wert des Plastikmonsters.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen