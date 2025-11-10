Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 52vom 10.11.2025
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde präsentiert einen Brief von Stephen King, und Corey demonstriert eine alte Familientradition, als ein Poster von James Bond auf dem Tresen landet.

