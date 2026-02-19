Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 38vom 19.02.2026
Folge 38: Hü oder Hott

40 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chum und Rick besuchen ein Automobilmuseum im Süden Kaliforniens. Neben Kit, dem sprechenden Auto aus der Serie Knightrider, bestaunen die beiden Michael Keatons Batmobil und einen - zum Verkauf stehenden - Plymouth Barracuda aus dem Jahr 1971.

Kabel Eins Doku
