Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ab in die Wüste

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 48vom 06.11.2025
Ab in die Wüste

Ab in die WüsteJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 48: Ab in die Wüste

39 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Es wird hart verhandelt über einige Vintage-Poster. Wird Rick als Gewinner aus dem Kampf hervorgehen? Corey hat es indes mit antiker Feuerwehr-Ausrüstung zu tun.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 5 Staffeln und Folgen